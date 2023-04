La mutualité Solidaris a rouvert ses portes à Dolhain

Les locaux ont été totalement refaits durant presque un an et appartiennent désormais à la Ville de Limbourg. "Le bâtiment est un peu plus moderne qu’avant mais on a gardé le même agencement, avec une grande salle d’attente à l’entrée et un bureau fermé pour accueillir les personnes deux jours par semaine. Ce bureau est important car nous sommes dans une petite ville où tout le monde se connaît, et c’est plus agréable d’être dans un bureau fermé pour raconter ses problèmes privés." Enfin, dès la semaine prochaine, la page des inondations sera tournée pour Solidaris. "Il ne reste plus qu’une seule agence qui n’a pas encore rouvert: celle de Pepinster. Mais elle rouvre ce mardi, dans un nouveau local de la rue Neuve."

Quels commerces doivent encore rouvrir ?

Quant à Dolhain, pour sa bourgmestre Valérie Dejardin, c’est une nouvelle étape de franchie depuis les inondations. "On est quasi à la totalité des réouvertures des commerces et des services. Il reste encore le café La Délivrance qui rouvre le 20 avril, le salon de coiffure juste en face au mois de mai et le restaurant chinois dont les travaux vont débuter. Il reste encore trois autres surfaces commerciales qui n’ont pas trouvé de repreneur. On travaille quotidiennement pour faire revenir des commerces ou encore des services de proximité comme peut l’être ici une mutuelle."