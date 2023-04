Limbourg: plus d’inclusion pour les personnes souffrant de handicap

Plus d’inclusion des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap dans les projets communaux, c’est l’une des missions du conseil consultatif de la personne en situation de handicap (CCPH) que souhaite créer la Ville de Limbourg. "Le handicap sous toutes ses formes (physique ou mental) touche quand même une partie importante de notre population. Que ce soit de manière définitive ou passagère, par exemple quelqu’un qui se casse la jambe. Il y a une volonté de créer cette commission pour intégrer les personnes qui sont porteuses de handicap ou intégrer des aidants proches. Le but, c’est de travailler sur les projets qui existent et avoir une autre vision ou alors proposer des projets sur la commune qui permettent l’inclusion des personnes handicapées. C’est important pour qu’à Limbourg tout le monde trouve sa place et on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas encore de commission qui existait", témoigne la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Cependant elle souligne que la commune est actuellement attentive à l’accessibilité des bâtiments dans les projets de reconstruction post-inondations. L’idée serait aussi que le conseil puisse proposer des projets ou des pistes de réflexion, notamment le réaménagement du Kursaal, l’accessibilité aux commerces, aux balades…