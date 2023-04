Carrière de Bilstain: manifestation pacifique contre le charroi dans le centre de Dolhain (Vidéo)

Mercredi matin vers 10h, malgré la pluie battante, une trentaine de personnes se sont rassemblées pour ralentir le trafic dans le centre de Dolhain.

Comment ? En traversant de manière régulière sur les passages destinés aux piétons aux abords de la place Léon d’Andrimont où circulent entre autres les camions venant de la carrière de Bilstain. Les participants au rassemblement pacifique avaient tous le même but: sensibiliser les habitants des conséquences si le permis pour le remblaiement de la carrière de Bilstain est accepté.

Les participants ont interpellé les chauffeurs afin d’’expliquer leur action. ©- Cindy Thonon

"C’est pour que les communes aux alentours, Baelen, Eupen ou Welkenraedt comprennent qu’elles vont être aussi impactées par le trafic qu’il va y avoir ici à Dolhain", explique Yvon Buchet. "On est là pour se faire entendre, montrer qu’on est là. Parce qu’on n’a pas l’impression d’être écouté par la Région wallonne", insiste un habitant de Bilstain. "C’est important pour moi d’être là parce que je vois déjà près de chez moi les problèmes sonores et de sécurité que ça entraîne", détaille une habitante. Les citoyens qui étaient présents sur la place de Dolhain insistent, ils ne sont pas contre l’entreprise ni même contre le remblai mais ils ne veulent pas que la convivialité de la Ville soit impactée. "La Ville essaye d’embellir la place après les inondations qu’on a subies, Si le permis pour le remblai est accepté on peut dire adieu au peu de convivialité qui s’installe de nouveau peu à peu . Vous imaginez être à la terrasse du café avec le bruit des camions et la poussière qui vole ?", interroge une habitante préoccupée. Un autre citoyen de la rue du Vicinale complète: "notre but est d’empêcher plus de charroi d’ans notre ville pour éviter plus de pollution, plus de poussière et attirer l’attention quant à la sécurité".

Certains automibilistes étaient mécontents de cette situation en ce mercredi matin. ©-Cindy Thonon

Peu de camions

Ce mercredi matin, "les camions ont brillé par leur absence". En effet, après une petite heure, le mot est passé dans le mouvement: "la carrière a été mise au courant de notre action. C’est pour ça qu’il y a eu beaucoup moins de passages ce matin". Mais le mouvement ne s’affaiblira prévient l’organisateur. "On est persuadé qu’il y a des alternatives et que le passage par Dolhain n’est pas obligé". En parallèle une pétition est en cours auprès des habitants qui se relayent pour faire du porte à porte.

Les participants au rassemblement ont agi durant une heure, jusque 11h sous la pluie. ©- Cindy Thonon

Aucun incident n’est a déploré, les manifestants sont restés calmes. Ils ont interpellé quelques camions en leur expliquant qu’ils n’étaient pas contre eux mais qu’il faut agir. Un chauffeur a d’ailleurs soutenu les habitants en s’arrêtant quelques minutes, moteur arrêté en provoquant quelques files. Le rassemblement s’est terminé vers 11h15.