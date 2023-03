Limbourg : les Dolympiades 2023 s’installeront durant trois jours sur le site Hoeck à Dolhain, une première

Ce qui ne change pas, ce sont les trois jours consacrés à la musique française en passant par la pop ou encore des groupes hommages et de tribute.

Des groupes éclectiques

Le festival s’ouvrira le vendredi 26 mai 2023, dès 21 heures, avec la Bande à Lolo, un groupe qu’on ne présente plus dans la région. Le samedi 27 mai, à 17 heures, place à un jeune artiste multi-instrumentiste, N’Céka, qui passe du reggaeton à la variété franco-anglaise faisant un détour par la pop urbaine. Un chanteur aux multiples facettes. "C’est le seul qui proposera des compositions originales." Il sera suivi à 18 h 30 d’un groupe tribute de U2, qui s’appelle 4U, et qui proposera un show immersif. "C’est la première fois qu’ils se produiront à Dolhain dans leur formule complète, à quatre personnes. Ça apportera beaucoup plus de puissance musicale." À 20 h 15, le public pourra accueillir Sneakers, un groupe hommage à Depeche Mode tout droit venu d’Italie. Ils reviennent à Dolhain et le public les connaît bien. "À chaque fois, ils ont vraiment fait un carton. Il y a une demande du public pour ce groupe-là." En clôture de la soirée de samedi à 22 h 30, ce sera la première fois que C. Calo se produira à Dolhain. Comme son nom l’indique, le groupe interprète le répertoire de l’artiste français Calogero.

Chansons françaises

Le dernier jour, le dimanche 28 mai, sera dédié à la chanson française. Dès 12 heures, les royales fanfares réunies de Dolhain-Limbourg réveilleront les spectateurs et à partir de 14 heures, "les bandas de Musica Gogo Hé joueront en alternance avec le duo En’Chanteur, qui reprend des chansons françaises en version acoustique". À 17 heures, Avû, un groupe de reprises des années 80, prendra le relais "de façon festive". Dans un tout autre registre, Place des grands hommes s’installera dès 19 h. Il s’agit d’un groupe tribute de Patrick Bruel, une première pour Dolhain. Enfin, le festival se clôturera avec Lipstick joue Balavoine à 21 h 30.

"C’est encore en discussion, mais il serait possible qu’on ait une scène extérieure avec des DJ’s pour faire patienter le public durant les sound check", annonce l’organisateur. Ce sera dans le même esprit que l’ambiance musicale du festival. Cependant, c’est encore à l’étude, insiste-t-il. Malgré les difficultés financières, "nous avons voulu faire un geste envers la population sinistrée et les autres. On a fixé des prix très accessibles avec des préventes de 5 € à 10 €".

Préventes disponibles sur www.dolympiades.be, prévente: 5 € le vendredi ; 10 € la journée du samedi ou dimanche ; 20 € le pass de 3 jours.