La plaine de jeux Odon Pierard à Limbourg accueillera un coin bien-être pensé par les jeunes

Le conseil communal des enfants de Limbourg (CCE), des membres de la maison des jeunes de Limbourg (MJ) et d’autres jeunes se sont associés pour restaurer la plaine de jeux Odon Pierard. "C’est un lieu quand même fort fréquenté par les jeunes et, à la suite des inondations, il n’y avait plus rien. Il y avait eu un avant-projet avec Idema Sport pour les installations sportives. Et ensuite est arrivé un projet intergénérationnel avec du mobilier urbain, des transats en tissus, des haies… Essayer de faire un espace convivial", explique Catherine Ménestrey, coordinatrice de la MJ et du service jeunesse de la commune.

Le côté intergénérationnel se traduit par une exposition, qui sera installée sur le site, d’expressions utilisées par les ados et les seniors, pour susciter les échanges.

"Les ados souhaitent aménager un coin zen, un peu vert. Ils ont rentré un dossier à Loterie nationale via le ministre Frédéric Daerden et l’ont obtenu", poursuit la bourgmestre, Valérie Dejardin. Le subside décroché s’élève à 15 000 €.

"Je trouvais qu’il y avait beaucoup de choses pour les petits et il fallait aussi quelque chose pour se relaxer au soleil, etc., signale Alice. On a prévu pas mal de choses. Après, il a fallu quand même un peu réduire parce qu’on avait un budget à respecter. On a gardé les grands hamacs, des transats et les genres de poufs." C’était important de faire partie du projet, pour les membres de la MJ, comme Cyril (17 ans): "C’est un des seuls endroits où on peut se retrouver pendant l’été. Je me réjouis vraiment parce qu’en plus, il va y avoir un terrain multisport."

L’aménagement devrait commencer dès le printemps.