Al’Trappe, le verger communal dolhaintois a besoin de vos bras!

Depuis sa création, la parcelle semble avoir été un peu oubliée. Les premières années, le passionné de nature et apiculteur de formation, Louis Hercot, indique qu’avec un voisin, ils avaient réalisé quelques événements pour faire vivre ce bout de terre, par la suite le site a été occupé par le bétail. Mais côté verger, plus rien n’a été réalisé, l’entretien n’a pas continué et les cueillettes ont été laissées de côté. Conséquences: les variétés locales ont continué à se développer sauvagement.

Une biodiversité au centre de Dolhain

Faire revivre le verger Al’Trappe est essentiel pour le Dolhaintois, tout comme pour la Commune, "ce qui est intéressant ici aussi, c’est que ce sont des hautes tiges et des vieilles variétés régionales. Donc il y a une sauvegarde !", précise l’échevin de l’Environnement, Luc Delhez. D’après les premières informations que la Commune a récoltées, ce serait près de 85 variétés d’arbres fruitiers qui seraient présents sur Al’Trappe. "Ce qui est bien, c’est que c’est un verger mûr. Ce sont des arbres semi-adultes, ils font 5-6 m de haut avec une belle couronne", continue l’échevin. Les récoltes devraient s’organiser rapidement après la remise en état de la parcelle. Cette première étape risque de prendre du temps, environ un an, estime Louis Hercot. Il reste néanmoins motivé, car "c’est une biodiversité magnifique qui se trouve au centre de Dolhain. De plus, c’est une opportunité à saisir de donner la possibilité au citoyen de cueillir des fruits, ce serait magnifique", ajoute l’habitant motivé.

Actuellement, ils sont quelques bénévoles qui se sont réunis par le bouche-à-oreille, "j’espère qu’il y a d’autres personnes du quartier qui vont nous rejoindre. Il y a déjà 7 personnes qui ne sont pas du quartier, qui nous ont aidés". C’est donc un appel que lance Louis Hercot, "Les personnes intéressées sont les bienvenues, nous nous réunissons tous les mardis à 9 heures actuellement", mais il n’est pas exclu d’organiser une réunion un jour le week-end pour les personnes qui ne seraient pas disponibles glisse-t-il. Aucune formation particulière n’est requise pour venir aider.

Un verger aux accents pédagogiques ?

D’autres projets ont déjà été évoqués comme des activités avec les écoles, développer un domaine plus pédagogique pourrait voir le jour. "L’échevin avait pensé à inviter les écoles pour faire du pressage de fruits. Ce serait magnifique mais dans un second temps bien sûr , on n’en est pas encore là", précise Louis Hercot.

Pour le moment, les efforts sont concentrés sur l’observation et la réflexion. "Une fois qu’on aura des feuilles et des fleurs sur les arbres pour identifier les espèces et les variétés, on pourra aller plus loin ensuite". En effet, le bénévole indique qu’aucune donnée sur les arbres plantés n’a été conservée.

Le verger Al’Trappe est situé Avenue Victor David, 197 à 4830 Dolhain-Limbourg.