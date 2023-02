Le projet du pôle administratif de la Ville de Limbourg défendu par la majorité

Les projets pour revitaliser la Ville de Limbourg prennent forme petit à petit. Le projet du pôle administratif qui s’installera sur le site Hoeck, estimé à 7,7 millions d’euros a franchi une étape. Ce lundi soir au conseil communal, la convention de coopération entre les propriétaires (la Ville de Limbourg, le CPAS de Limbourg et la Régie des bâtiments) devait être approuvée. L’opposition, Changeons Ensemble et Limbourg Demain, s’est abstenue. Pour rappel, le nouveau pôle administratif accueillera les services de la commune, du CPAS, de la bibliothèque, la police, l’ONE et la Justice de Paix.

Plus de 2 millions euros

La police et l’ONE, eux, loueront les locaux rappelle la bourgmestre. La Justice de Paix, elle, financera sa partie, "le processus a été difficile et les procédures sont lourdes", souffle la bourgmestre. Ce sont près de 2,4 millions d’euros que déboursera la Régie des bâtiments pour la Justice de Paix.

"Le but de cette convention, c’est de rassurer le Fédéral, que, même s’il y a un changement de majorité à Limbourg en 2023, la Commune assumera bien cette partie". L’estimation des coûts a été réalisée à la hausse et date de fin de l’année 2022, rassure la bourgmestre.

L’opposition s’inquiète

"Valider des montants sans avoir le plan financier derrière pour savoir comment cette convention sera remboursée et payée, c’est embêtant", regrette Frédéric Dobbelstein (Limbourg Demain). "Ce qui est malheureux, c’est que tu aurais pu poser la question en commission et on aurait pu avoir cette réponse aujourd’hui", rétorque la bourgmestre. "S’il n’y a pas de convention, il n’y aura jamais de plan de financement non plus. Si les trois parties ne signent pas une convention pour faire avancer le projet, le projet n’aboutira jamais à rien non plus", lance la présidente du CPAS, Jeannine Hercot (La Limbourgeoise). "Les finances de la ville ne sont pas au top et ce projet est une dépense publique absolument énorme. Pour nous, c’est un projet trop ambitieux pour la commune, pour nos finances, dans un souci de cohérence notre groupe va s’abstenir", conclut Sonia Genten (Changeons Ensemble).

"Le projet de la majorité La Limbourgeoise, c’est de redynamiser le centre de Dolhain. Je pense que c’était ultra nécessaire de racheter ces endroits abandonnés. La remise aux normes de nos bâtiments, si on voulait être performant énergétiquement et en termes d’accessibilité, nous coûterait extrêmement cher. Là, je pense qu’on a vraiment une opportunité d’investir pour Dolhain. Et on est fier de porter cette vision-là pour notre commune", ajoute l’échevin du Tourisme, Stephen Bolmain (La Limbourgeoise).