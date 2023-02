Carrière Bilstain: Majorité et opposition sont unies pour la sécurité et la santé des citoyens

Nous l’écrivions dans notre édition du 25 février 2023, Limbourg invitait ces citoyens à assister au conseil communal de ce lundi 27 février. Une trentaine, d’entre eux, a répondu à l’appel. Ils ont pu ainsi entendre les remarques du bureau d’Études, consulté par la Commune, portant sur le projet de la Carrière à Bilstain. "Je le répète, on n’est pas contre le fonctionnement de la carrière mais ça doit se faire dans le respect de l’environnement et de la population qui l’entoure", argumente la bourgmestre, Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Outre les arguments déjà détaillés, les conseillers ne comprennent pas que les autres communes qui seront touchées par les problèmes liés à la pollution sonore, environnementale, de sécurité… ne réagissent pas. La bourgmestre encourage ses citoyens,: "il faut que des habitants viennent consulter le dossier à l’administration et qu’ils rendent un avis s’ils ne sont pas d’accord". De plus, "ça n’apporte aucun emploi, ça n’apporte que des désagréments", remarque la conseillère d’opposition Sonia Genten (Changeons Ensemble). Des alternatives ont déjà été présentées aux demandeurs du permis sans aucun retour de leur part, regrette les conseillers.