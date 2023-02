Une quarantaine de carnavalistes dolhaintois se sont rendus à Bruxelles ce samedi 25 février 2023, pour assister au rhabillage du Manneken-Pis. Dès 9 h 30, les amoureux du folklore étaient à la gare de Welkenraedt pour partir, tous ensemble, vers la capitale. "On a mis l’ambiance dans le train, raconte Pierre Grégoire, président du comité des XIV. On a mis de la musique et chanté jusqu’à Bruxelles, ça a beaucoup amusé les voyageurs."

Une fois arrivée, la délégation dolhaintoise a été accueillie par l’Ordre des amis de Manneken-Pis. Le petit homme le plus célèbre de Belgique portait déjà son costume de clown du carnaval de Dolhain. "Il y a eu une petite cérémonie. Ils nous ont notamment remis une réplique du Manneken-Pis, en bois." Les carnavalistes ont ensuite lancé les chansons des deux princes, présents pour l’occasion.

C’est la deuxième fois que le Manneken-Pis porte ce costume. "On ne demandera pas chaque année. On le fera sûrement aux dates anniversaires. Ici, on avait envie car les membres du comité sont venus assister au cortège du carnaval. Ils ont d’ailleurs dit un petit mot pendant la cérémonie. Ils ont beaucoup apprécié notre folklore, bien différent du leur. "

Les touristes pourront encore découvrir les couleurs du carnaval de Dolhain toute la journée, puisque le Mannken-Pis portera son costume jusqu’à 18 heures.