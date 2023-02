Carrière de Bilstain: la Ville de Limbourg ne lâche rien et invite ses citoyens lundi

L’enquête publique portant sur le permis d’exploitation de la carrière de Bilstain (située chemin de Saint-Roch, 5) et le remblai s’est ouverte ce mercredi 22 février 2023 dans de nombreuses communes de l’arrondissement de Verviers (Dison, Thimister-Clermont, Limbourg, Welkenraedt et Baelen). Elle marque l’avant-dernière ligne droite du vaste projet qui tourmente les habitants du centre de Dolhain depuis 2017.

Pour rappel, une réunion d’information sur le projet s’est déroulée en octobre 2020, entre les Limbourgeois et les demandeurs du permis, avec une issue claire: les Dolhaintois ne veulent pas du passage des camions par leur centre-ville. Seule une partie du projet pose problème: "C’est le volume de charroi que ça amène", précise Luc Delhez. L’exploitation de la carrière n’a jamais fait l’objet de discussion.

Un véhicule toutes les 2 min.30

Un bureau d’études, Stratec, a été commissionné par la Ville de Limbourg afin de comparer les résultats rendus par les entreprises Eloy et Lambrighs, demandeuses du permis. Stratec pointe un souci majeur: "L’activité de la carrière rue du Vicinal, située à Baelen, n’est pas retenue. C’est à dire que si on cumule les différents passages, ça fait un véhicule toutes les deux minutes trente, soit 202 camions par jour. On ne peut pas considérer qu’ils sont les seuls usagers de la voirie publique." D’après le permis déposé, les porteurs du projet prévoient d’envoyer l’entièreté du charroi par le centre de Dolhain "or, techniquement, ce n’est pas possible ! Leurs activités d’exploitation, à elles seules, représentent déjà un véhicule toutes les deux minutes par rapport au tonnage qu’ils ont demandé. Ce n’est pas réalisable si vous ajoutez le transport du remblai".

Les voiries publiques ne semblent pas adaptées aux gabaris imposants des véhicules du charroi. ©EdA Philppe Labeye

Informer les habitants

Au conseil communal de la Ville de Limbourg ce lundi 27 février, les remarques du bureau d’études Stratec seront présentées en séance publique et l’échevin invite tous les habitants à venir s’informer. "C’est important que les citoyens soient au courant", précise-t-il en insistant sur le fait que tous doivent être informés des conséquences "tant au niveau pollution sonore, le bruit des camions, que des difficultés de mobilité que ça entraînera si le charroi passe par le centre de Dolhain. L’axe qui dessert la vallée sera impacté par une activité intense de poids lourds. Actuellement, aux heures de pointe, c’est déjà compliqué, imaginez avec plus de camions".

Pour éviter de congestionner le centre, la même alternative que celle proposée par les conseillers communaux il y a deux ans est exposée par le bureau d’études, à savoir "passer le long de la voie de chemin de fer". Cette dernière est jugée trop chère. "Je ne comprends pas, quand on parle d’un projet d’une carrière qui peut encore durer un siècle et une autre qui peut encore durer une soixantaine d’années, de ne pas imaginer un projet sur le long terme. Il est possible que le coût soit plus élevé les cinq premières années mais pas sur le long terme", s’étonne l’échevin.

"La Région, elle aussi, doit prendre ses responsabilités suite au décret Walterre", qui prévoit de valoriser les terres creusées en Wallonie.

Une alternative présente dans le rapport pourrait changer la dynamique du projet, à savoir "comment les carrières pourraient être exploitées comme réservoirs d’eau. À ce moment-là, on ne parlerait plus de remblai".