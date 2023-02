Gros engouement pour le 64e carnaval de Dolhain, malgré la grisaille (photos & vidéo)

Plus de 1 500 carnavalistes ont défié la grisaille ce 19 février 2023 pour mettre des couleurs et de la vie dans les rues de Dolhain. "On avait peur, avec les trois ans de coupure, que les gens ne reprennent pas… Mais on sent vraiment un gros engouement, que ce soit pour l’intronisation du prince, le jeudi des femmes, le baptême des chars, il y a eu beaucoup de monde à chaque fois. Notre crainte au départ c’était que la flamme s’éteigne, mais au final, c’est tout le contraire: il y a une nouvelle ferveur !", sourit Jean-Abdon Hardenne pour le comité des XIV à l’organisation.