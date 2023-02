Une folle soirée pour les Dolhaintoises (Photos)

La soirée sous chapiteau était ensuite assurée par les Ribouldingueurs, alias les Ribouls (les XIV ne souhaitaient plus s’en occuper et l’ont sous-traité). Preuve que les femmes étaient contentes de retrouver leur folklore, plus de 200 préventes étaient déjà écoulées avant même le début de l’événement.

"Je ne sais pas si cela veut dire que la nouvelle formule plaît. Ça, on le saura demain avec les retours. Mais en tout cas, on voit que les gens avaient envie de sortir et de faire la fête", glissait Justine Denis, membre du comité organisateur.