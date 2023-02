Les enfants ont lancé le carnaval de Dolhain (photos et vidéo)

Pour l’occasion, les plus jeunes carnavalistes ont sorti leurs plus beaux costumes tandis que d’autres, à l’initiative de certaines écoles, ont créé leurs costumes. Comme l’école Duc de Marlborough de Dolhain avec son thème sur les USA.

Ce petit cortège, c’était également le premier grand moment pour le petit prince Oscar 1er. Il a été tout d’abord accueilli en grande pompe au sein de l’administration communale pour une réception en son honneur. Ensuite, entouré de ses pages Julia et Margaux, il clôturait le cortège dans son véhicule princier. De quoi lui donner un sérieux et sympathique avant-goût avant le cortège de ce dimanche après-midi. Quant au cortège des enfants, il s’est clôturé avec une animation musicale, en partie par Jacky Den et son jumeau Rocky, sous le chapiteau situé rue de la Foulerie.

Enfin, au niveau du programme, le carnaval se poursuit à Dolhain dès ce jeudi soir à 20 heures avec le jeudi des femmes.