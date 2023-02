Carnaval de Dolhain: 20 ans de fête pour Ambiance Mill'Dju

"Le groupe a également grandi en passant d’une société de fait à une ASBL. Chose que la plupart des sociétés commencent à faire", poursuit Nathan Simonis, membre fondateur de celle-ci. Si le groupe se composait à la base d’une majorité de Goétois, il compte aujourd’hui des Verviétois mais aussi des Carolos. "On a même des Parisiens, dont un ancien voisin parti vivre là-bas, qui nous demandent de participer au carnaval avec nous", lance-t-il.

Pour cette édition anniversaire, qui marque les 20 ans du groupe, Ambiance Mill’Dju a décidé de marquer le coup en basant le thème de son char sur le logo du groupe, à savoir le clown. "Le char sera un clown qui sort d’un gros paquet cadeau grâce à une sorte d’accordéon, qui sera mobile", décrit-il.

Actuellement, l’heure est encore aux préparatifs, à raison, depuis le 10 janvier, de cinq jours par semaine, en soirée. Bien que stressante, cette période de construction est l’une des préférées de Nathan Simonis. "J’aime beaucoup ce moment des préparatifs, avec cette ambiance entre copains." Seront-ils prêts pour le jour du cortège, le dimanche 19 février ? "On sera dans les temps, comme toujours. On ne travaille que sous pression", sourit-il.

Des souvenirs indélébiles

Autant d’années de participation au carnaval laissent place à de nombreux instants marquants. Pour Nathan Simonis, il y a évidemment le règne du prince Jean-Abdon 1er, membre du groupe d’Ambiance Mill’Dju, en 2015. "Ce carnaval était vraiment exceptionnel."

Dans les anecdotes plus cocasses, on retrouve aussi cette fois où leur char était un peu trop grand. "C’était un chalet tyrolien de 5,40 mètres de haut sur 6 mètres de long. On avait tout mesuré. On savait qu’on passait partout, même sous les ponts. Mais le comité des XIV ne voulait pas nous croire donc il nous avait mis derrière le prince, pour être sûr qu’on ne bloque pas le cortège. C’est la seule année où il y a eu un char derrière le prince", se remémore-t-il.

D’autres souvenirs viendront très certainement s’ajouter à ceux-ci lors de cette mouture 2023. "Tout le monde se réjouit en tout cas de pouvoir refaire un cortège", assure le carnavaliste.

"Le carnaval de Dolhain est unique", estime Bruno 1er

Intronisé fin janvier, le prince Bruno 1er a pris ses marques. Il est plus qu’impatient de défiler dans les rues de Dolhain.

Bruno 1er, alias Bruno Peremans, savoure chaque instant de son nouveau rôle de prince. "C’est quelque chose qu’on attend quand on est vraiment carnavaliste, indique-t-il. La particularité à Dolhain, c’est que personne ne sait qui sera le nouveau prince. Si le secret est bien gardé, et c’est toujours le cas, c’est la surprise lors de l’intronisation."

Pour la suite du prince Bruno 1er, 250 habits ont dû être confectionnés. ©Romain RIXHON

Membre des Brankignols depuis 20 ans, il n’a loupé aucun cortège. "J’ai toujours bien aimé cette ambiance." Après deux années compliquées, avec le Covid et les inondations, il était nécessaire que le prince soit quelqu’un qui puisse motiver les troupes. Et avec Bruno 1er, bien connu sur la commune, l’objectif est atteint. "Lors de la soirée d’intronisation, au hall, il y avait 900 personnes. À 3 heures du matin, il y en avait encore 350. De mémoire, il y a très longtemps que ce n’était plus arrivé." C’est également de bon augure pour la suite. "Les gens sont chauds, oui", note-t-il.

Avec ses pages Manon et Lucie, il se réjouit de défiler. "On est impatient, surtout au niveau de la météo. Dolhain est concurrent de deux carnavals, Malmedy et Gemmenich. Le temps est donc primordial pour que le monde et l’euphorie soient bien là, rappelle-t-il. La majorité des costumes et des chars à Dolhain sont faits de manière artisanale. C’est dommage de les cacher sous des ponchos. Ces chars contribuent à l’identité carnavalesque de Dolhain. C’est ce qui fait que le carnaval est unique." Il tient aussi à saluer le travail qu’il y a derrière une telle organisation. "On ne se rend pas compte de la mobilisation qu’il y a derrière."

À ne pas manquer

Le cortège des enfantsLe mercredi 15 février, à 14 h 30, ce sont les enfants qui défileront dans les rues de Dolhain. Le cortège démarrera du quai des Religieuses, à hauteur de l’école fondamentale. Avant cela, à 13 h 30, le petit prince Oscar 1er et ses pages Margaux et Julia seront reçus à l’administration communale pour une réception lors de laquelle il recevra, des mains de la bourgmestre Valérie Dejardin, la clé de la plaine de jeux. Tous les enfants sont les bienvenues pour partager ce moment.

Le 64e grand cortège Il se tiendra le dimanche 19 février, dès 13 h 30. Le cortège se tiendra, comme à son habitude dans les rues du centre du Dolhain, au départ de la rue Joseph Wauters. Avis aux riverains, des mesures de circulation seront mises en place du 13 au 21 février (voir sur le www.ville-limbourg.be ou sur la page Facebook du carnaval de Dolhain).

La journée se clôturera avec le traditionnel bal, qui se déroulera cette fois-ci, sous chapiteau sur le site Hoeck. Soirée sur prévente, à l’exception des participants au cortège portant leur costume. Ceux-ci pourront payer leur entrée sur place.