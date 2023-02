Six ans plus tard, la deuxième parade lumineuse de Limbourg sera de retour

C’était il y a un bail… Le 6 mai 2017, le Comité des XIV inaugurait la première édition de la parade lumineuse de Dolhain. Un événement qui avait rencontré un beau succès. "Il avait beaucoup plus autant au public qu’aux sociétés participantes", commente Renaud Cloes. Si l’idée initiale était de réitérer l’expérience de manière bisannuelle, le Covid puis les inondations avaient fait passer l’événement à la trappe jusqu’à cette année 2023 qui marquera son grand retour, "le 6 mai également, donc six ans jours pour jours après le premier événement". Place à un cortège brillant de mille feux dans la nuit noire dolhaintoise dès 22 heures ! "Une vingtaine de sociétés participent, uniquement locales", ajoute-t-il. L’itinéraire doit encore, lui, être défini tandis qu’on sait déjà qu’un chapiteau sera installé au centre de Dolhain avec foodtrucks et animations musicales. Mais avant, place évidemment au cortège du dimanche 19 février…