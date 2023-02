Manneken-Pis aux couleurs du carnaval de Dolhain

L’idée que le costume soit de nouveau exposé symbolise la reprise de manière officielle du carnaval. "On s’est dit qu’on marquerait le coup en rhabillant le Manneken-Pis. Et c’est quand même pas mal de promouvoir ainsi le carnaval de notre région". Plus de la moitié du comité devrait faire partie de l’aventure et d’autres membres de la région ont déjà confirmé leur présence. Cette année, par contre, il n’y aura pas de musiciens annonce "Bloem". Cependant, l’ambiance sera tout de même au rendez-vous, ce n’est pas le nombre qui compte. "À mon avis, il ne faudra pas grand-chose pour faire ça". Rendez-vous donc le 25 février 2023 pour honorer l’habillage du Manneken-Pis aux couleurs dolhaintoises.