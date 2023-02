Oscar 1er , petit prince du carnaval de Dolhain

Après quelques danses et discours, Sam 1er, Laureen et Alice ont passé le relais. ©EdA J.Wo.

Devant le regard complice et protecteur de Bruno 1er, intronisé la semaine d’avant, il a donc passé le relais à Oscar 1er, qui fêtait, qui plus est, ses 11 ans le lendemain. Originaire de Limbourg, Oscar Charbon est en 5e année à l’école communale de Goé. Il fait partie du conseil communal des enfants. Vraie pipelette, il fait partie du groupe des Mexicopains. Il pratique le taekwondo et le mini-foot et prend part aux activités des Louveteaux de Dolhain. Il aime le sport et le carnaval. Une passion qui se transmet de génération en génération chez lui. Devenir petit prince était son rêve. "Merci au comité de m’avoir choisi", a-t-il lancé lors de son discours.

Le prince Bruno 1er et ses pages Manon et Lucie étaient de la partie. ©EdA J.Wo.

À ses côtés, dans le rôle des pages, on retrouve Julia, 11 ans, de Bilstain et Margaux, 11 ans aussi, de Dolhain. Julia est en 6e année à l’école communale de Welkenraedt. Elle pratique l’équitation, la danse, la gymnastique et joue du saxophone. Sa sœur Lucie est grande page de Dolhain cette année également. Elle est intégrée au sein de la société carnavalesque des Z’Entrepotes. Margaux fréquente pour sa part l’école de Limbourg, où elle est en 6e année. Elle pratique l’équitation et va chez Les Louvettes. Elle fait également partie des Z’entrepotes.

Le mercredi 15 février, juste avant le cortège des enfants, le petit trio princier sera accueilli à l’administration communale, lors d’une réception officielle à 13 h 30. La bourgmestre Valérie Dejardin leur remettra les clés de la plaine de jeux.