Les organisatrices ont trouvé une astuce pour pallier cet obstacle. "La Ville nous a beaucoup aidées et on la remercie parce que sans elle, il n’y aurait pas eu de cortège." C’est en collaboration avec la Ville de Limbourg que le comité du Jeudi des femmes a réussi à organiser un parcours dans les rues de Dolhain, avec un système de stands. Le départ et le retour se feront au site Hoeck, l’emplacement de la future administration communale. La mythique salle du Kursaal ayant été touchée par les inondations. Après deux ans d’absence, les femmes ont hâte de se retrouver pour danser, chanter, boire un verre. "On est contentes de ce qu’on a fait. On verra bien si ça fonctionne ou pas mais on a simplifié les choses par rapport aux autres années. C’est un retour, il faut le temps de se remettre dedans."

Rendez-vous sous le chapiteau

La soirée sera assurée cette année par le groupe carnavalesque les Ribouldingueurs (dit les Ribouls). "L’idée était d’ouvrir un peu plus tôt qu’au Kursaal, à partir de 18 heures. On a aussi prévu de mettre des foodtrucks et une “ happy hour ” avec des barquettes de péket sera proposée avant de démarrer le cortège", annonce la présidente Virginie Arimont. "On fait une “ happy hour ” pour les hommes avec les bières, pour les attirer."

Le comité organisateur en profite pour remercier par ailleurs Jessica Lo Presti et Steph Sevrin pour leurs bons services et accueillera une nouvelle membre : Manon Florence, ancienne page.