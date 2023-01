Bruno 1er est devenu le nouveau prince carnaval de Dolhain (photos & vidéo)

Mais les carnavalistes dolhaintois étaient au rendez-vous en nombre pour faire honneur à leur nouveau prince : Bruno 1er. Bruno Peremans, âgé de 47 ans et bientôt 48, est délégué commercial chez Infratec au zoning des Plenesses. Et il a le carnaval dans le sang. "J’ai commencé le carnaval à 8 ans car je suis Jalhaytois d’origine et j’ai toujours été dans le carnaval. Ici, cela fait vingt ans que la société des Branquignols existe et j’ai démarré dans ce groupe depuis la première année. J’ai fait du basket à Dolhain, du karaté, du foot à Goé et à Dolhain, j’ai été membre du jogging club de Dolhain, mes parents sont Dolhaintois d’origine, mon grand-père a été commandant de gendarmerie à Dolhain,... Donc je suis plus qu’en pays connu."

Un prince qui habite aussi au célèbre... parc des princes! "J’habite le fameux parc des princes de Sous Hadrimont, juste en face d’Olivier Cloes, prince du 60e anniversaire du carnaval. Et je suis voisin direct du président des XIV, Pierre Grégoire alias Bloem 1er, qui fut prince également en 2018."

Enfin, Bruno 1er, qui a un fils de six ans, Andrian, et qui est en couple avec Sandrine, va vivre un règne émotionnel. " On m’a sollicité pour devenir prince après le Covid et c’était justement à un moment spécial dans ma vie car on est venu me le demander 10 jours avant le décès de mon papa. Quand ils sont venus me chercher, j’ai dit à Bloem que je ne pouvais pas dire non. C’était justement l’occasion d’assimiler beaucoup de choses personnellement à ce moment. " Il sera accompagné par ses pages Lucie Lemmens et de Manon Closset lors du cortège prévu le dimanche 19 février prochain.