Le carnaval de Goé édition 2023 annulé

Après deux ans d’absence en raison des mesures sanitaires, les carnavalistes goétois devront encore patienter pour ressortir dans les rues.

C’est une accumulation de faits qui a poussé le comité à prendre cette lourde décision. Il commence en rappelant la perte de leur colonne vertébrale, René Franck. "Si personne n’est irremplaçable, on peut constater que certaines personnes le sont manifestement plus que d’autres", peut-on lire.

L’autre épine dans le pied du comité: la logistique qui fait défaut, à savoir la salle des fêtes de Goé a été touché par les inondations et elle est inaccessible. Des alternatives auraient été proposées cependant cette solution aurait été "une charge de travail non négligeable".

Le manque de bénévoles

"Je ne vous apprends probablement rien, le bénévolat est quelque chose qui se perd ! C’est difficile de trouver des bénévoles", déplore Henri Delcour, administrateur de deux ASBL et ancien membre dans son jeune temps du comité des fêtes de Goé. "On vit une vie de fou. La vie de tous les jours est déjà assez chargée et le nombre de personnes qui ont encore un petit peu de temps à consacrer à une association quelconque, ce nombre va en diminuant. C’est un problème d’époque", ajoute-t-il.

Cependant la situation n’est pas désespérée. Mais pour ne courir aucun risque, "il est inutile de rappeler qu’une telle organisation nécessite beaucoup de moyens, qu’ils soient humains, logistiques ou financiers. Au vu de ce qui vient d’être écrit, il était plus sage de renoncer à cette édition", conclut le comité.

De nombreuses réactions s’enchaînent sur les réseaux sociaux à coup de "j’ai envie de pleurer" ou encore celle de Francis "comme ancien organisateur des cortèges de La Calamine c’est tout à fait compréhensible. Une très forte pensée va à mon ami René, mais comme vous dites il vaut mieux annuler que mal organiser".

Les marques de sympathies se succèdent sous le poste de l’annonce de l’annulation.