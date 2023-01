11 poids lourds verbalisés au Thier de Villers, à l’entrée de Dolhain

Chemin du Meunier, Thier de Villers, et la rue Joseph Wauters sont trois voiries qui semblent être envahies par les poids lourds. Le rapport qui a été présenté au conseil communal lundi soir n’est pas représentatif de la situation réelle constatent les conseillers. À savoir, en 2022, le nombre de verbalisations représentait: une sur la rue Joseph Wauters et 17 au Thier de Villers. Il y a eu 11 verbalisations pour des signaux d’interdiction. "Si on pouvait à un moment donné monitorer et sensibiliser à cette problématique parce que n’avoir que 11 poids lourds en une année, c’est profondément choquant !", lâche Frédéric Dobbelstein (Limbourg Demain), conseiller d’opposition.