Un 1er village de l’emploi, de la formation et de l’orientation à Limbourg

Un public large

"Dans la grisaille énergétique, on a vraiment envie de faire quelque chose de positif au niveau de la commune de Limbourg. Nous, on vise les 15-30 ans. Le Forem, par sa collaboration, vise l’ensemble des demandeurs d’emploi. On essaye aussi de toucher un public plus large que la commune de Limbourg", commente Philippe Sauveur, le coordinateur du PCS. La Ville s’étant inspirée du Job Day, "plus pour les jeunes", et du Tremplin de l’emploi de Dison. "On fait une combinaison des deux en réalité. On essaye de toucher un maximum de personnes, c’est une première expérience" qui pourrait en appeler d’autres de manière annuelle si l’impact s’avère positif.

Trois objectifs sont poursuivis: orienter les jeunes à travers la présence de structures jeunesses pour les aiguiller au mieux et aussi les aider à décrocher un job étudiant, aider à trouver un emploi et une formation et éveiller la curiosité tout en ouvrant les horizons. Les organisateurs brassant un large public, de 15 ans à l’âge de la pension.

45 exposants présents

Pas moins de 45 exposants de différents secteurs ont confirmé leur présence: cinq écoles de promotion sociale, sept agences intérims, des opérateurs publics dans l’insertion socioprofessionnelle, la formation, la santé ou la jeunesse, la police, les pompiers, la Défense, le TEC et plus de 15 entreprises locales et supralocales. "On peut citer Corman qui est une grosse pourvoyeuse d’emplois, de nombreuses entreprises des Plenesses", Charles Liégeois, Essity, Servidis ou encore Schreiber. Près de 300 participants sont attendus à ce premier "salon" de l’emploi. "1 200 courriers ont par ailleurs été envoyés aux jeunes de 15 à 30 ans de Limbourg", conclut la Ville.

Rendez-vous sur la page Facebook de l’événement Village de l’emploi, de la formation et de l’orientation ou par téléphone au 0476/65 04 70. Inscriptions souhaitées mais pas obligatoires.