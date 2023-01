Le personnel communal de Limbourg mis à l’honneur

La bourgmestre, les membres du Collège et la présidente du CPAS ont ainsi d’abord félicité leurs pensionnés respectifs: Brigitte Baumann, Joseph Poumai, Monique Leruth, Karina Modave, Patricia Reip, Patricia Bouckhuyt, Bibi Cassim Dalwa Hawa, Claudine Delhougne, Marie-Martine Deliège, Jean-Claude Fautre, Anne-Marie Jottard, Philippe Kriescher, Josiane Lodomez, Jocelyne Martin, Thérèse Plunus. Sans oublier ceux qui prendront une retraite bien méritée dans quelques semaines, Claudy Arnauts et Geneviève Dejardin. Chacun ayant eu droit à un petit mot et à une pointe d’humour.

Mais cette soirée était aussi l’occasion d’accueillir officielement les personnes ayant rejoint l’administration: Renaud Cloes, Yolande Raxhon, Marjorie Vosse, Thierry Bonaventure, Yolande Bruwier, Christine Cabay, Annick Corman, Sandrina Lambert, Wendy Martin, Geoffrey Papy, Thomas Pisano, Lidwina Putzeys, Alizée Rizzo, Michaël Blanchy, Nathalie De Clerck, Sandrine Delcour, Geoffrey Deswysen, Caroline Dethier, Ulric Chanteux-Gillet, Pierre Étienne, Lydia Fortemps, Ambra Foguenne, Pascal Geron, Laure Hendrick, Olivier Houssiaux, Marc Lavigne, Isabel Lecloux, Alena Shyshulina, Jordan Sories, Benoît Teruel Diaz et Isabelle Vicqueray.

L’ancienneté de certains membres du personnel communal a également été saluée: Marc Barthelemy est ainsi en place depuis 40 ans, Marie-France Collard depuis 35 ans, Isabelle Erkens depuis 30 ans.

Une série d’agents fêtaient leurs 25 ans d’ancienneté, c’est le cas de Véronique François, Frédéric Malherbe, Didier Baumann, Isabelle Nibes. Quant à Sarah Palombo, Jessica Mommer, Steven Lejeune, Fabienne Marchal, Colette Lespargnard, Arnaud Dethier, Valérie Defawwes, ils ont atteint les 20 années d’ancienneté. Les 15 ans n’ont pas été oubliés non plus (Olivier Vermeire, Patricia Guttierez, Chantal Delsaert, Sarah Roemers, Michèle Firmin, Carine Devemy).

Alexandre Sabbia, Régis Marquet, Bernard Heidbreder, Morgane D’Haes, Yannick Cordonnier, Céline Bonny, Isabelle Schwanen, Sylvie Popelin, Christophe Magis, Nathalie Lecloux, Stéphane Laloyaux, Basile Ferrer, Krystelle Étienne et Isabelle Dohohne ont été mis en avant pour leurs dix années passées dans l’administration communale.

Finalement, les élus ont salué les 5 années d’ancienneté de Muriel Reinenbergh, Morgane Martin, Lauranne Linze, Florence Léonard, Justine De Francesco, Anne-France Colette, Sandra Boniver, Beatrix Avila, Michaël Schils, Pauline Rombach, André Englebert, Cindy D’Affnay, Lucie Bocken et Christine Baudouin.

Valérie Dejardin a tout particulièrement a souligné la fierté du Collège de pouvoir compter sur une telle administration au quotidien.