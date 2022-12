La messe de Noël de retour dans l’église de Dolhain

Et c’est bien le cas, et cela à l’identique: tous les lambris et les bancs ont pu être sauvés et ils ont séché de manière naturelle comme les murs. "Le carrelage dans le chœur était aussi tout ondulé parce qu’il était sur du sable, il a été tout démonté, numéroté, puis on les a tous remis à l’identique. Il y a juste une petite erreur, un carrelage placé dans le mauvais sens, mais j’ai demandé au carreleur qu’il le laisse pour pouvoir montrer plus tard et expliquer pourquoi il est différent !"

Les messes se feront encore pendant un an dans la petite chapelle de l’ancien couvent, attenante à l’église. "Dans douze mois, tout ce qui est lambris, les bancs, le sol et le chauffage etc doit être terminé. Il restera encore les statues et les peintures, rongées par l’eau, à rénover, mais c’est une deuxième étape !"