Seuls les projets subsidiés pour 2023 à Limbourg

Pour arriver à cet équilibre, la Commune a dû jongler avec différents mécanismes comme l’utilisation de crédit spécial de recette, les fonds de réserve et le dispositif CDLD. Le budget global de l’ordinaire se solde avec un positif de 5 659,41€.

Pas assez pour l’opposition

" Un budget, c’est prévoir, et je pense qu’on n’a pas prévu assez ", lâche Frédéric Dobblestein (Limbourg Demain). Les taxes de l’IPP et des précomptes immobiliers n’ont pas augmenté pour 2023. Ce qui inquiète. "Ne pas voir dans les comptes une décision difficile à prendre fait craindre toute surprise pendant l’année et l’année prochaine".

Il craint que les recettes soient inférieures à celles actuelles, "soit un delta de 600 000 € à retrouver pour l’année prochaine". L’échevin rassure : "Nous sommes confiants. Mais c’est vrai que nous avons encore cette solution-là mais on a choisi de ne pas impacter les habitants."

L’opposition s’est abstenue.

Priorité aux projets subsidiés

Les dépenses de 8,1 millions d’euros supportées par 7.9 millions d’euros de subsides, l’engagement communal s’élève à 700 000 €. "Je vous avoue que pour faire ce budget-là, on a vraiment mis les projets pour lequel on était sûrs d’avoir des subsides."

Limbourg Demain encourage les projets en cours "avant qu’on n’ait plus les moyens de faire quoi que ce soit".

Des projets de réfections de voiries ont été pris en charge à 100% par le fonds des calamités. La rénovation urbaine du chemin du Vicinal et du mur de soutènement est l’un des gros postes défini à 325 000 € avec 195 000 € de subsides.

Un projet d’une dizaine de caméras installées dans les rues de la commune est inscrit au budget 2023. ©Goodpics - stock.adobe.com

Un autre: le placement d’un système de caméras de surveillance pour 70 000€ sur fonds propres. La bourgmestre rappelle que c’est un projet de Limbourg Demain soutenu par une partie des conseillers de Changeons Ensemble. De plus, ce système permettrait de "gérer plus rationnellement la montée des eaux que ce qui a été fait en 2021". Dix caméras sont prévues avec la mise en place d’une toile d’araignée. Seul Changeons Ensemble s’est abstenu.

Deux points ont été ajoutés en urgence pour l’achat d’une nouvelle chaudière de stock pour la bibliothèque et l’augmentation du coût des travaux de l’école de Goé.

L’augmentation de la dotation de la zone de secours, c’est trop !

Les conseillers limbourgeois, à l’exception de la bourgmestre, ont voté contre la fixation de la dotation 2023 de la zone de secours V-H & P.

Majorité et opposition réunies pour demander un changement à la zone de secours VHP. ©Romain RIXHON

La dotation de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau coince à Limbourg, ce n’est pas la première fois que les conseillers communaux mettent le sujet sur la table, mais là, ce n’est plus possible "il faut envoyer un signal fort", lancent les conseillers. Et l’action s’est concrétisée ce lundi soir au conseil communal. L’ensemble des conseillers a voté contre la fixation de la dotation à l’exception de la bourgmestre, Valérie Dejardin (La Limbourgeoise) qui a voté en faveur.

Changeons Ensemble s’est abstenu sur le vote du budget ordinaire 2023.

Trop d’inconnues

"Évidemment, c’est un service super important dont nous avons tous besoin mais on ne sait pas continuellement tout remettre sur le dos des communes. S’ils ont de telles différences dans leur budget, ce serait bien que leur directeur financier vienne nous donner des explications", déplore la conseillère d’opposition Sonia Genten (Changeons Ensemble). "Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc si on donne la dotation, ils n’iront jamais demander un autre niveau de pouvoir." La bonne gestion est également remise en cause. "Avant d’aller demander plus ailleurs, il faut avoir ce travail sur soi-même et se dire qu’est-ce qu’on peut faire de mieux pour que ça ne coûte pas plus cher pour la société", enchérit le conseiller Frédéric Dobbelstein (Limbourg Demain).

"On n’a pas l’impression qu’il n’y a pas un véritable plan stratégique en termes de financement", remarque l’échevin Stephen Bolmain (La Limbourgeoise). Il a l’impression qu’aucun effort n’est opéré par la zone alors que la commune, elle, tente de se démener à chaque fois pour trouver des financements. Il ajoute que la dotation réelle reste inconnue car la révision de la clé de répartition demandée par Verviers n’a pas encore reçu de réponse du gouverneur. "Je pense qu’il y a trop d’inconnues. Et mettre tout le poids sur les communes, c’est trop facile !"

©EdA Philippe Labeye

Seule contre tous

Au conseil de la zone, la bourgmestre s’est engagée à voter en faveur du budget cette fois-ci, en général elle s’abstient. Mais "il y avait l’effort de reprendre le million de la réserve pour le mettre au budget 2023. Il y avait un effort qui n’avait jamais été fait auparavant". Avant d’ajouter qu’avec ce signal "vous ne faites que répéter ce que je dis depuis un certain temps".

Les conseillers proposent d’envisager de revoir les procédures ou encore demander des subsides à la Région et/ou au fédéral.