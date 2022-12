14 millions d’euros pour dix bâtiments publics en région verviétoise, dont 3,5 millions pour Limbourg

Père Noël en avance à Limbourg

La Commune de Limbourg, elle, recevra 3 560 721,15 € pour la création de son pôle communal. Un des montants les plus impressionnants de la liste. "On est super content, c’est un super beau cadeau de Noël", lâche la bourgmestre, Valérie Dejardin. "On l’espérait vraiment, on est vraiment content. […] Sans ça, le projet était irréalisable, c’est un soulagement. En plus d’avoir des finances communales difficiles au départ, les crises se sont succédé. Les inondations sont arrivées, c’est un énorme soutien de la Région", qui arrive à point nommé. Les subsides permettront de financer le projet à hauteur d’environ 50%, "c’est un des gros projets de la législature".

Les locaux de la justice de Paix, eux, ne sont pas concernés, "elle payera sa partie car le subside est destiné aux bâtiments subsidiés par la Commune". Le pôle regroupera différents services communaux, "l’administratif communal, les services du CPAS, la police, l’ONE, la bibliothèque et la Justice de Paix dans un seul bâtiment. Tous ces bâtiments-là ont été sinistrés. Donc il y a vraiment une volonté d’avoir un bâtiment moderne, résilient, neutre énergétiquement. En plus, il y avait vraiment une obligation parce que, je l’ai dit, tous ces bâtiments sont sinistrés aujourd’hui".

Les rénovations prévues devront atteindre une performance globale de 35% d’économie des consommations énergétiques, un objectif qui primait déjà dès la création du projet limbourgeois.

Quelles sont les autres communes ?

Dix communes de l’arrondissement de Verviers profiteront de ces subsides délivrés par la Commission Européenne et par le Plan de Relance de la Wallonie. Ainsi, outre Limbourg, la liste (par ordre de décroissance des montants) mentionne les Communes de:

– Spa pour la démolition/reconstruction de son administration communale, du CPAS et de sa bibliothèque: 3 996 561,20 €.

– Pepinster pour la rénovation de l’ancien athénée en maison communale: 2 058 850,28 €.

– Verviers pour la rénovation de sa bibliothèque: 1 784 126,90 €.

– Malmedy pour la rénovation de son hôtel de Ville: 590 567,20 €.

– Theux pour la rénovation de son CPAS et de sa bibliothèque: 553 032,64 €.

– Stavelot pour la rénovation du service technique de l’espace Chefosse: 488 331,34 €

– Stoumont pour la rénovation de son administration communale: 347 068,07 €.

– Trois-Ponts pour la rénovation de son administration communale: 360 307,99 €

– Baelen pour la rénovation et la transformation de bureaux communaux rue de la Régence: 225 034,67 €.

Le total de l’aide octroyée à la région verviétoise est donc de 13 964 601,44 €