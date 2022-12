Quand Noël s’installe sur la place Saint-Georges de Limbourg

Installés juste devant l’Arvô, une dizaine de chalets ont formé le marché de Noël de la commune qui s’est déplacé pour s’installer sur la place magnifiquement rénovée.

Même si samedi après-midi, cela a mis un peu de temps à décoller, il y eut ensuite davantage de monde. Les visiteurs ont pu découvrir plusieurs objets créés par des artisans du village comme diverses bougies ou bijoux. Mais il y avait aussi des produits de bouche bien de saison et qui ont ravi les papilles.

Pour animer tout cela, plusieurs groupes se sont succédé. Ainsi, le samedi, il y eut la venue du célèbre Musica Gogoé Hé sur le coup de 18 heures et qui a mis le tempo au marché de Noël. Ont suivi notamment Piano-Voix le samedi et les Fanfares de Dolhain et Two Shine le dimanche.

À noter aussi, à l’initiative du Conseil communal des enfants, une bourse aux décorations de Noël au profit des personnes victimes des inondations ou de la crise financière. Une très chouette idée de la part des plus jeunes élus de la commune.

Encore le week-end prochain

Enfin, pour les retardataires qui ont loupé ce premier week-end, rassurez-vous: le marché de Noël sera de retour le week-end prochain avec les marchands qui seront à nouveau au rendez-vous. Et cette fois avec des chorales de Noël, DJ Set et Faune pour animer le tout.