"Celle-ci a étudié la reconstruction et la réhabilitation aux alentours de la Vesdre, entre le Vesdray et le quai des Religieuses, explique la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise) . On a donc surtout parlé des aménagements des bâtiments et espaces publics dans ce périmètre."

Quatre zones de réhabilitation ont été déterminées. La première concerne le Vesdray, à Goé, jusqu’à l’ancien terrain de l’UED Dolhain. La deuxième, elle, s’étend derrière l’avenue Victor David. "Cela va devenir une zone d’extension de crue, un endroit où la Vesdre peut se déployer en cas de forte augmentation du débit. Ce seront surtout des espaces verts, de biodiversité avec des sols perméables et des chemins de mobilité douce. La difficulté évidemment sera la salle de la Rochette et les clubs de foot qui ne pourront plus y être présents. Pour le football, il y a déjà une piste de solution (NDLR: avec le projet" football en commun ", à Goé). Pour les autres associations, nous souhaitons vraiment pouvoir les aider", note-t-elle.

Il demeure aussi toute la problématique des acquisitions de biens à démolir. "Nous recevrons 3 millions€ de la Région. Mais dans le périmètre en question, ces acquisitions s’élèveront à 10 millions."

Les troisième et quatrième zones reprennent le quartier du Vieux-Moulin, du Pireux et le quai des Religieuses. "Là, il y a la problématique du méandre fort en angle droit et du rejet du Rhuyff. Il y a une volonté de rendre de la place à la Vesdre et donc de couper un peu le méandre, pour permettre à la Vesdre de s’étendre sur les berges. Il y aura une déconstruction en grande partie du quartier pour permettre d’avoir des plans de pelouse, des gradins et ainsi" débétonner ". Le Rhuyff, lui, se jettera en tout droit dans la Vesdre. Cela comprendra aussi la démolition des anciens bâtiments des maternelles et primaires de l’école Wallonie-Bruxelles Enseignement (NDLR: Duc de Marlborough)", poursuit la bourgmestre.

Et les espaces publics ?

La Ville a aussi fait un focus sur la rénovation des espaces publics (qui sera en grande partie prise charge par le fonds des calamités) et l’optimisation des bâtiments publics, tels que le futur pôle administratif, le centre sportif ou encore le Kursaal. "On a aussi évoqué le logement et la manière dont on voit les choses pour garder des logements publics de qualité. On a acquis des logements grâce à l’enveloppe du Ministre Collignon (PS) et il y aura ceux prévus dans nos projets" rénovation urbaine ". Cela permettra à nos locataires d’avoir des logements de qualité et, au niveau des revenus locatifs, cela nous permettra de maintenir l’équilibre budgétaire."

L’ensemble de ces travaux est estimé à 40 millions d’euros. "C’est l’équivalent de 10 budgets extraordinaires communaux, précise Valérie Dejardin. On est en contact avec la Région wallonne, pour essayer de mettre ça en œuvre rapidement. Mais toutes les études ne sont pas terminées et certaines procédures prennent 2 à 3 ans. Pour moi, la ville ne sera pas reconstruite avant 10 ans. C’est compliqué pour les citoyens de se le dire." Pour beaucoup, l’absence de réponses autour des causes des inondations (et de la responsabilité ou non du barrage) reste également difficile à accepter.