Éboulement sur les remparts: le Thier de Limbourg fermé

Depuis ce jeudi après-midi, le Thier de Limbourg est rendu inaccessible. Suite à un éboulement à hauteur du Château Favart, à l’entrée de la vieille ville de Limbourg, la circulation est momentanément interdite dans le Thier de Limbourg. La déviation suivante est mise en place: L’accès et la sortie de Limbourg haut est uniquement possible via Hèvremont et Goé jusqu’à nouvel ordre. Un arrêté de police sera pris très prochainement dans ce sens. La police locale est sur place ainsi que les services communaux. Il n’y a pas de victimes ou de blessés à déplorer. "Nous remercions d’ores et déjà tous les automobilistes et les riverains pour leur prudence ainsi que pour le respect de cette déviation" conclut la Commune.