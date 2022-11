Remettre en état et moderniser tout le Kursaal de Limbourg coûtera 2,3 millions d’euros

Aussi au conseil

1. Démission et prestation de serment dans la fouléeLe conseil communal a acté la démission volontaire du conseiller communal Pierre Meuris, "que je tiens à remercier pour son travail", a indiqué le président de séance, Serge Grandfils (La Limbourgeoise). Sa remplaçante – la 10e suppléante – n’est autre que Josiane Lodomez, qui a juré fidélité au roi, à la Constitution et au peuple belge.

2. Règlement-taxe sur les carrières, mines, sablières, minières Ces dernières disposant d’une ou de plusieurs autorisations d’extraction non caduques. Il a été décidé pour les exercices de 2023 à 2025 d’instaurer une taxe de 25 euros par are exploité pour la carrière de Bilstain en l’occurrence. Limbourg Demain à travers le conseiller de l’opposition Frédéric Dobbelstein a demandé au collège "de ne pas utiliser cet argent trop vite. Je pense qu’un recours et des mauvaises surprises sont à prévoir", a-t-il déclaré.

3. Nouvelle taxe sur les séjoursJusqu’en 2025 au moins, une taxe sur les séjours sera instaurée à Limbourg, fixée à 180 euros le lit, indique Alain Schils (La Limbourgeoise), échevin des Finances. "Cela fait suite au manque à gagner au niveau de la taxe à l’IPP puisque ces logements empêchent les personnes de venir vivre à Dolhain. On espère récupérer une partie via cette taxe." Limbourg Demain s’est abstenu, jugeant la taxe trop floue sur ces conditions. Une taxe qui sera probablement répercutée sur les touristes. "Limbourg est un peu la seule commune où il n’y avait pas de taxe séjour. Je ne vois pas pourquoi quand on va dans une commune, on paye 1 ou 2 euros, et à Limbourg pas", indique la bourgmestre Valérie Dejardin alors que l’offre touristique est bien existante "qui le sera encore plus avec l’ARVO, l’église, les projets de pistes cyclables".

4. Acquisition d’une maison de rapport rue Guillaume MaisierC’est le numéro 68 que la Commune veut acquérir pour y créer un couloir d’évacuation. Le conseiller Frédéric Dobbelstein Limbourg Demain regrette que la "Commune se transforme en agent immobilier. Attention aux surprises. Je n’ose imaginer la rénovation que ça va engendrer." Exaspérée, la bourgmestre Valérie Dejardin a rappelé que "depuis plus d’un an, les services travaillent pour relever la commune ! On n’a fait que racheter des bâtiments en bon état. Ce bien, c’est un couloir d’évacuation pour le quai des Religieuses et pour éviter des conséquences dramatiques si cela devait se reproduire ! On est conscient qu’il faudra certainement trouver un partenaire pour améliorer le bâti."

5. Agrandir l’école de Bilstain ? Le conseil a voté favorablement pour permettre aux autorités de faire une offre Biddit en vue d’acquérir la petite maison située à côté de l’école communale de Bilstain. Une opportunité à saisir en vue d’un agrandissement de l’établissement.