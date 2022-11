Le Lions organise un concert au profit de deux associations

Les événements s’enchaînent au Lions Club Limbourg en Duché. Après la récente 10e édition des Bulles du Lions, revoici la soirée de gala annuelle organisée par le club, également depuis près de 10 ans. Après avoir accueilli Caroline Vigneaux, les frères Taloche, Jérôme de Warzée et deux fois l’Eupen Big Band (grosse réussite en 2021 au profit des sinistrés de la Vesdre), c’est à nouveau le band eupenois qui revient le samedi 17 décembre dès 19h à l’Espace 58 de la rue de Renoupré à Dison-Andrimont Et ce, pour un programme "Swinging Christmas" composé des plus beaux airs de Noël américains et d’ailleurs, dans une ambiance et une décoration chaleureuse de Noël. Fort de ses 19 membres (17 musiciens, une chanteuse et un chef d’orchestre), l’Eupen Big Band, dont la réputation nationale et en dehors de nos frontières n’est plus à faire, proposera deux parties d’une heure quart environ de musique. La soirée sera agrémentée d’un buffet, d’un bar à vins de qualité et d’un bar à champagne. Des tables VIP sont également disponibles. Quant aux bénéfices de cette soirée, ils seront reversés à l’Espace Vivie de Verviers qui encadre des patients atteints d’un cancer et qui ne dispose d’aucun subside. Mais aussi à la Maison des Jeunes de Dolhain Limbourg pour financer les activités de leurs membres au quotidien.