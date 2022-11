Le centre scolaire Saint-Joseph organise son 1er marché de Noël

Avec le retour de l’hiver, les marchés de Noël font également leur come-back. Avec une petite nouveauté à retrouver du côté de Dolhain et du centre scolaire secondaire spécialisé Saint-Joseph. "Nous organisons notre tout premier marché de Noël, précise-t-on du côté de l’école. Chaque professeur et chaque élève se sont investis pour concocter différentes réalisations." Le tout sera saupoudré de chants de Noël qui seront évidemment accompagnés par une petite restauration et diverses boissons.