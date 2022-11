Les pages du prince-carnaval 2023 de Dolhain ont de qui tenir

En revanche, ses deux pages sont d’ores et déjà connues.

Lucie Lemmens

Âgée de 17 ans, Lucie Lemmens est étudiante à l’institut Notre-Dame, à Heusy, et se destine à devenir institutrice primaire. Fille d’une Bilstaintoise et d’un Goétois, elle est membre des ZentrePotes… depuis qu’elle a 7 mois, elle a aussi fait partie des Tanz, de Goé, et de Musica Gogo Hé. Pour ajouter encore à l’effervescence de la famille, sa petite sœur Julia sera petite page de Dolhain, aussi en 2023. Il faut dire qu’elles ont de qui tenir, avec une grand-mère (Francine Rombach) qui a été petite page en 1965 et une grand-tante (Francine Esser) qui a été page en 1978 !

Manon Closset

Manon Closset, elle, est âgée de 18 ans et suit des études de kinésithérapie à Liège, en travaillant aussi comme étudiante au Murrays, à Dolhain, une brasserie tenue par le prince-carnaval 2006, Fionn Ier (Grégoire). Fille d’une Goétoise et d’un Bilstaintois (juste l’inverse de Lucie)… et filleule du prince-carnaval 1985 de Verviers, elle est membre des Croquignolets depuis ses 10 ans et a également fait partie des Yodolos.