Cela a pétillé avec les bulles de champagne du Lions Limbourg en duché

C’est dans la brasserie Au Lion, au pied de La Gileppe, que se sont déroulées les Bulles du Lions Limbourg en duché tout au long de ce week-end. Une édition qui a amplement satisfait les membres du Lions organisateur. "Cela s’est très bien passé et on peut dire que c’est un excellent cru, explique Jean Lelotte. Tant au niveau des dégustations que du repas, cela a très bien fonctionné." Tout a débuté le samedi après-midi avec une première partie "plus typée dégustation. Puis le soir, ce fut un repas au champagne, très convivial. Même chose pour le brunch du dimanche matin. En fonction des différents plats, il y avait des champagnes qui étaient proposés en accord. En tout, cette année, nous avons plus d’une vingtaine de champagnes proposé avec également la présence de deux producteurs lors de ces journées. On voudrait remercier aussi le traiteur Tommy qui a concocté vraiment des plats qui allaient très bien avec les champagnes."