En 2020, la thématique n’était autre que "Limbourg nature". En 2021, il s’agissait de représenter "Limbourg sous toutes ses coutures". Cette fois, il était proposé de prendre un peu de hauteur avec le thème "Limbourg entre ciel et terre". "On essaye à chaque fois de trouver des thématiques originales, explique l’échevin du Tourisme Stephen Bolmain (La Limbourgeoise). On a des contacts avec l’ASBL Là-Haut pour ses vues depuis la montgolfière que l’on trouvait super belles. C’est de là que nous est venue l’idée de ce thème."

D’autres photographes ont ainsi rejoint l’aventure. "Ceux-ci sont invités à nous envoyer leurs clichés et nous, on les imprime et les expose en extérieur durant un mois", précise-t-il. Soit jusqu’au 13 novembre 2022.

Trois photographes à l’honneur

Pour cette édition, ils sont trois à être mis en valeur: l’ASBL Là-Haut.org donc, dans laquelle on retrouve Xavier Van Brackel, Laurent Defourny et Alex Pauly. Tous proviennent de la commune de Limbourg. "On a au total une trentaine de photos installées sur les Remparts (NDLR: à Limbourg-Haut) ", note Stephen Bolmain. Parmi les panneaux, les badauds peuvent admirer des photographies prises "à terre" mais également d’autres images capturées plusieurs mètres au-dessus du sol, soit en montgolfière, soit à l’aide d’un drone.

Un point commun les rassemble toutefois: toutes montrent une part de ciel limbourgeois. Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas les lieux immortalisés, de petites explications accompagnent chaque tableau, en plus du titre.

"L’idée est donc de mettre en valeur le travail des photographes locaux mais aussi de proposer quelque chose aux touristes en cette période un peu plus creuse. Et ainsi leur montrer qu’il y a toujours quelque chose à voir à Limbourg", indique l’échevin du Tourisme.

Atout non négligeable: l’exposition est à découvrir gratuitement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.