Le projet du site Hoeck revu en plus grand par la commune de Limbourg

Elle rassure en présentant des subsides à hauteur d’environ 3,2 millions€, répartis de cette manière: le parking et les acquisitions seront subventionnés à 60% au même titre que les rez-de-chaussée commerciaux ; quant aux logements, ils le seront à 80%. À ce stade, la part de la commune s’élève à un peu plus d’1,3 million €. En plus de cela, la province pourra accorder une aide de 200 000 € supplémentaires pour la création d’un parking de covoiturage. La part communale sera donc diminuée.

"Les deux surfaces commerciales devraient encore nous permettre d’approcher le montant d’autofinancement du projet ", ajoute Valérie Dejardin. Elle estime les rentrées locatives à environ 64 800€/an avec un loyer à 600€/mois.

©EdA Philippe Labeye

Changeons Ensemble s’interroge quant au budget important qui est prévu. "Ça me semble imprudent, on va dire ça comme ça", lâche la conseillère d’opposition Sonia Genten. Elle aurait préféré s’en tenir au projet initial du parking. Pour Limbourg Demain, Jessica Martin s’interroge sur le permis de bâtir obtenu.

La bourgmestre précise que le projet a été mis en place avec la fonctionnaire-déléguée donc le projet a été adapté. Le site n’est pas une zone inondable mais l’administration communale sera attentive à ce point-là. Ensuite, elle insiste que pour le parking, la commune devait le construire sur fonds propres et "le parti a été pris de suivre la fiche de rénovation urbaine pour pouvoir avoir plus de subsides et diminuer la part communale. Ici, on aura le retour des loyers".

L’idée est aussi de remplacer les logements qui ont été inondés. "On est bien conscient de la difficulté mais il faut réaménager les espaces publics pour que les habitants restent à Dolhain, pour que les commerces restent à Dolhain".

Changeons Ensemble et Limbourg Demain se sont abstenus.

Les autres points: les taxes inchangées, le projet Cœur de village…

Le projet Cœur de village, à Goé, va permettre une meilleure accessibilité aux piétons. Le collège, lui, est toujours à la recherche d’une salle de fête. ©EdA Philippe Labeye

1. Le projet cœur de village, à Goé, continue sans salle de fête

Léger changement pour le projet visant à redynamiser le village de Goé. L’appel à projets Cœur de village, lui, ne change pas, assure l’échevin de l’Urbanisme, Alain Schils (La Limbourgeoise). La commune voulait intégrer l’acquisition d’un bâtiment à la sortie du village pour remplacer la salle des fêtes, impactée par les inondations. Les propriétaires du bâtiment convoité ne sont pas intéressés par la vente de leur bien. La salle des fêtes ayant été trop endommagée, les rénovations ne sont pas envisageables. Une modification concernant la liaison pédestre de la route de Goé devra probablement être envisagée en raison de la modification citée plus haut, informe l’échevin.

2. Taxes inchangées à Limbourg

Les taxes communales portant sur les poubelles, sur les centimes additionnels au précompte immobilier et la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP) pour l’exercice 2023 restent inchangées.

3. Les centres de loisirs plus chers qu’en été ?

La conseillère de l’opposition, Sonia Genten (Changeons Ensemble), s’étonne que les prix des plaines communales aient augmenté durant les vacances de Toussaint. La bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise) informe que pendant l’été, la commune a droit à certains subsides ce qui n’est pas le cas durant l’année.

4. Des négociations en cours avec le CPAS de Spa

Le CPAS de Spa a décidé récemment de maintenir les points APE, à savoir des subsides pour les frais de personnel, dans son budget. Ces subsides ont été obtenus lorsque la maison de repos des Heures Claires de Spa faisait partie du CPAS. La raison est simple, aucune convention n’a été signée entre les deux parties. Le CPAS de Limbourg actionnaire majoritaire essaye de rassurer: "Le conseil d’administration de l’intercommunale souhaite entamer des discussions" et se laisse jusque décembre pour trouver une alternative à cette enveloppe de 580 000 € que représentent les points APE pour l’intercommunale qui regroupe différentes communes de la région.