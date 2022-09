Aussi aux coureurs d’un jour

Une compétition qui compte pas moins de dix épreuves dont le but est de promouvoir les organisations régionales de courses de caisses à savon avec classement général et remise de prix. "Toutefois, nul besoin de concourir pour le classement général. La catégorie Limb’Folklo sera réservée aux coureurs d’un jour", détaille la Ville de Limbourg, avec quelques règles à respecter ; le port de gants, casque, chaussures, frein, direction et pas de motorisation des caisses à savon !

L’événement était initialement prévu en 2020 pour l’inauguration du Thier de Villers mais avait dû être reporté avec la crise sanitaire. C’est bien dans ce tronçon que la course va prendre place, sur un kilomètre de descente, jusqu’au pont du chemin de fer, "sans oublier les négociations de virage, un parcours qui s’annonce phénoménal". Sur place, ambiance conviviale au programme, avec une buvette et de la petite restauration. Si les inscriptions débutent à 9 heures, les essais débuteront une heure plus tard et la course à 13 h 30. "La remise des prix est prévue à 17 heures au centre sportif."

Infos pratiques

Le stationnement des véhicules des participants ainsi que des spectateurs sera prévu, depuis Bilstain: Grande Terre côté droit depuis Chenay et Chenay: côté droit depuis la Nouvelle Route. Et depuis Dolhain, au Vicinal. La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits Thier de Villers et rue Moulin en Rhuyff (du numéro 70 jusqu’au viaduc) à l’exception évidemment des véhicules de secours. La déviation se fait via Villers, Hoyoux, Heggensbrück, Pingeren et rue Joseph Wauters.