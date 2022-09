C’est un concours de circonstances. Mélanie Defaaz qui s’en va, puis Justine Denis pour des raisons privées. J’étais la suivante sur la liste en termes de voix de préférence et au sein de la Limbourgeoise, nous avons une ligne de conduite qui est celle de suivre les votes des citoyens.

Accepter ce défi, c’était une évidence ?

Non. Ça me paraît logique de suivre ce que les Limbourgeois ont voulu pour leur commune. Je suis une personne qui aime relever les défis. J’ai toujours dit que si, un jour, je devais prendre une place, je la prendrais sans hésiter.

Un petit mot sur votre parcours au sein du conseil de l’action sociale ?

J’étais conseillère au sein du CPAS depuis le début de la mandature (NDLR: depuis les élections d’octobre 2018). C’était une première pour moi d’intégrer l’institution.

Des années qui vous seront utiles pour endosser ce nouveau rôle ?

Il y a des dossiers que je connais bien, qu’ils soient sociaux ou liés au patrimoine ou autre. J’entends bien poursuivre ma connaissance et depuis que je savais que j’allais devenir présidente, je multiplie les formations en ligne, les lectures. Je me forme un maximum. Ce que j’ai acquis comme conseillère et ce que j’apprends, ça va m’aider.

Quels sont à vos yeux les plus gros défis que vous allez devoir relever dans les années à venir ?

Le défi primordial, c’est celui de la crise énergétique. Les aides ne vont plus seulement concerner les bénéficiaires du CPAS mais bien d’autres citoyens qui vont faire appel à l’institution C’est une catastrophe qui nous attend.

Il va falloir informer les personnes de toutes les aides possibles. On ne connaît pas encore ces aides gouvernementales qui vont nous être octroyées mais dès qu’on saura, on informera. Je ne suis pas encore en mesure de dire ou de promettre quoi que ce soit. Il faut essayer que les Limbourgeois traversent cette crise – en plus de celle qu’ils ont connue ou connaissent, avec les inondations – le moins mal possible. À côté de cela, il y aussi les bâtiments du CPAS qui seront rénovés. De nombreux défis en vue.

Et quelles sont vos principales qualités pour y parvenir ?

Une de mes plus grandes qualités, c’est l’investissement. Une fois que quelque chose me tient à cœur, je m’y investis. J’ai aussi beaucoup de temps disponible, je vis seule, je n’ai pas d’enfants.

À côté de ça, je ne m’en cache pas, je suis sans emploi depuis deux ans, après une carrière depuis toujours comme ouvrière dans deux entreprises dolhaintoises. J’ai beaucoup de temps à consacrer à la commune. Et j’ai été ouvrière toute ma carrière donc c’est un milieu que je connais bien, où la crise va se faire ressentir avec toute cette notion de travailleur pauvre. Il faut se rendre compte qu’avec un salaire qui n’est pas énorme, on peut vite tomber dans la précarité.

Et mon plus grand défaut, c’est ma franchise. Je peux parfois être un peu sèche, mettre les pieds dans le plat. Cela m’a déjà porté préjudice. D’ailleurs, j’avais prévenu le collège quand il a été question d’arriver à la tête du CPAS, mais bon, ils me connaissent (rires). Je peux avoir mauvais caractère.

Vous êtes par ailleurs déjà très investie dans votre commune…

Sur 58 ans de ma vie, j’en ai passé 57 à Dolhain. Je suis Limbourgeoise de souche. Et présidente de la Royale Ducale Gymnastique de Limbourg, sans compter mon investissement dans mon groupe de carnaval, évidemment.

Trois présidentes en quatre ans