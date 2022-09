La convivialité au centre du village de Goé repensée

Comme beaucoup d’autres communes de la région verviétoise, Limbourg a convoqué un conseil communal afin de pouvoir répondre à l’appel à projets wallon "Cœur de village". C’était ainsi le seul point inscrit à l’ordre du jour de ce 12 septembre 2022. Le projet qui pourrait être subsidié à hauteur de 80% se concentre sur le village de Goé. "On a de façon récurrente des demandes des villageois d’amélioration de la qualité de vie et de la convivialité. Quand on a reçu l’appel à projets, on s’est vraiment dit que cela y répondait. En plus Goé est un village sur lequel on n’a pas encore fait beaucoup de projets et qui a été sinistré ", indique la bourgmestre, Valérie Dejardin. Tout le cœur du village est concerné, l’objectif est de recréer des espaces de vie communautaire, "notamment au vu de la destruction de la salle de La Rochette par les inondations".