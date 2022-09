Le Limbourg de 1632 à découvrir en virtuel

Cette numérisation n’est pas une mince affaire. "C’est un système de photogrammétrie. Une personne a pris plein de petites photos et, en les remettant ensemble, il peut en refaire un plan en 3D comme dans Google Maps. On peut donc s’imaginer comment était la ville à l’époque."

Bientôt, "il y aura une borne où les personnes pourront scanner avec leur smartphone pour accéder à la maquette en 3D. Actuellement, elle n’est pas encore installée mais elle le sera pour les travaux."

Et, ainsi, découvrir de nombreuses choses sur le passé de Limbourg, en 1632. "On peut voir l’ancien pont-levis et le couvent des récollectines qui n’existent plus, la porte d’Ardenne, les remparts, le château qui a été rasé, l’ancien hôtel de ville au milieu de la place… Il faut savoir qu’à l’époque, Limbourg était très puissante et la construction datait du moyen âge. Il y avait de belles maisons en carré, avec plusieurs ruelles. Puis, la ville a été rasée après le passage de Louis XIV et reconstruite différemment par après."