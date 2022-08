De nouvelles classes en maternelle à l’école fondamentale Duc de Marlborough, à Dolhain

"On voit enfin les choses bouger,se réjouit Stéphane Kariger, le directeur de l’établissement. Dans ces trois locaux, on a tout refait, du sol au plafond".Un projet déjà initié avant les inondations mais qui a été quelque peu accéléré par les événements."Avant, les élèves de maternelle occupaient un bâtiment à 250 mètres d’ici. Pour des raisons de rationalisation et parce qu’on disposait d’espaces disponibles, nous avions envie de regrouper tout le monde sur un même site".