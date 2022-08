2000 personnes pour le 15e anniversaire de la Twin Summer Night?

"Cette année n’est pas anodine pour nous, membres de la Jeunesse de Bilstain, puisque cet été on fêtera les 15 ans de notre événement, le plus gros en termes de présence chez nous, la Twin Summer Night, s’enthousiasme Mathieu Lemmens, président de la Jeunesse.C’est pourquoi, nous nous sommes dit que c’était l’occasion d’offrir un spectacle différent des autres soirées, de marquer le coup. Dans cette optique nous avons cherché un nom que beaucoup connaissent mais n’ont jamais vu." Ce nom, c’est Ran-D, un DJ de hardstyle néerlandais "internationalement connu puisqu’il se présente sur toutes les plus grandes scènes des plus grands festivals du monde"."Ses musiques retentissent dans chaque soirée de la région mais à part les adeptes de festivals peu de gens ont eu l’occasion de le voir en live".Masterpiece de la soirée, Ran-D sera aux côtés de Dj freestyle, Bi’Cue, Dj Baba, Just’d, Antoine Simar et Dj Kelly sur la line up de la soirée qui démarre à 21h et se finit à 3 heures"pour clôturer l’été en beauté".