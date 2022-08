Pour l’occasion, ce sont une vingtaine de producteurs qui ont fait le déplacement sur la place Léon d’Andrimont avec leurs tonnelles et leurs échoppes.

Mais surtout leurs produits toujours aussi locaux qui font le succès de ce marché d’été de Dolhain. Il y avait évidemment des producteurs locaux comme Goé Glaces, du fromage de la ferme Tri Dieu de Bilstain ou encore le traiteur Tommy pour ne citer qu’eux, parmi d’autres. Mais il y avait aussi pour tous les goûts avec des produits de boulangerie, des fruits et légumes, de la viande locale, des gaufres et crêpes ou encore des boissons alcoolisées ou non et des cocktails bien rafraîchissants.

Le public a également répondu présent en nombre, surtout sur le temps de midi pour déguster un bon verre en apéro ou grignoter un petit bout.

Pour animer tout cela, la fanfare de Dolhain s’est réunie avant midi tandis que l’après-midi était rythmée par Two Gather.

Nul doute que cette nouvelle édition fut un succès et qu’il ne faudra cette fois pas attendre trois ans, Covid oblige, avant de revoir les producteurs au cœur de Dolhain!