Quatre jours de festivités sur la place Saint-Georges à Limbourg

Au programme, quatre jours de festivités entre le vendredi 12 août et le lundi 15 août.

Le premier jour, le rendez-vous est fixé à 20h pour l’ouverture de la fête avec le tir de Campes sur les remparts et l’ouverture du chapiteau qui accueillera, une heure plus tard, le groupe Carpe Diem et Antoine Simar pour une ambiance de feu jusqu’au bout de la nuit. Le lendemain, soit le samedi 13 août, la journée débutera par la messe de la Jeunesse en l’église (10h30). À 14h, place aux tant appréciés jeux populaires avec, en parallèle, le sixième apéro limbourgeois en collaboration avec la brasserie Saint-Georges, et sa terrasse aménagée au milieu de la place et ses cocktails et autres kyrielles de bières spéciales. La soirée se poursuivra aussi en musique avec le concert de Coverman (reprise classique-rock) et une animation musicale de Carpe Diem. Le tout étant gratuit. Le dimanche 14 août, place au 15erétro-tour avant d’enchaîner, sur le coup de midi, avec le traditionnel cochon à la broche et le premier grand tournoi de belote sans annonce à 20 h. Enfin, pour terminer en beauté le lundi 15 août, la messe et procession Sainte-Marie et du tir de Carillons seront suivis de diverses animations des fanfares réunies, d’un tournoi de galasse (galets en métal, jeu qui se rapproche de la pétanque) (14h), d’un spectacle pour les petits par Jacky et Rocky (14h30) et d’un concert gratuit une heure plus tard de Line Up en plein air.

Un programme riche qui plaira autant aux petits qu’aux grands.