Pilier du carnaval de Goé, René Franck est décédé

Amateur de bonne chère et de bon vin, c’est par ces mots qu’il avait préparés, ponctués d’émoticônes emplies de petits cœurs, que son départ a été annoncé sur sa propre page Facebook, ce dimanche:"Santé à tous depuis là-haut, pensez de temps en temps à moi."

Le message qu’il avait préparé pour son départ.

Ils sont et seront toujours nombreux, ceux qui penseront à lui. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de son décès. Notamment celui-ci, du comité des fêtes de Goé:"C’est avec beaucoup d’émotion et une profonde tristesse que le Comité des Fêtes de Goé vous annonce être orphelin de son secrétaire, René Franck. Carnavaliste convaincu et membre acharné, il n’a cessé de porter haut et fort le Carnaval de Goé, afin de préserver ce folklore dans notre village et son célèbre code postal. Une belle et grande page de l’histoire du carnaval de Goé et de la fête des Chapeaux se tourne, remplie de rires, de déguisements, de schnaps divers et variés, et d’une multitude d’autres choses.

Au revoir René… Tu vas laisser un grand vide dans le village.Courage et tendres pensées à la famille et à ses proches."

Les funérailles de René Franck se tiendront ce jeudi, avec une liturgie à l’église de Goé (à 10h30) suivie de l’inhumation au cimetière. D’ici là, il reposera au Funérader de Welkenraedt, avec des visites ces mardi et mercredi, de 17 à 19 heures.