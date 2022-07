Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite à Dolhain, un an après les inondations de 2021 (vidéo)

Arrivés sur le coup de 9h35, sous un «vive le roi, vive la reine» unanime, Philippe et Mathilde se sont dirigés vers la maison communale où ils ont rencontré les autorités politiques et les hommes et femmes qui se trouvaient en première ligne, le 14 juillet 2021.

Le roi à l’écoute des secours

«Le roi m’a demandé d’expliquer notre journée le 14 juillet 2021. On lui a dit qu’on a évacué deux fois la caserne, on lui a parlé des sauvetages, des pompages, des pompiers sinistrés… Il était à l’écoute, ravi de nous entendre et conscient de ce qui s’était passé», indique Christophe Magis, responsable du poste de Limbourg pour les pompiers de la zone Vesdre – Hoëgne & Plateau.

À ses côtés, Franck Gorchs-Chacou, le responsable de la cellule inondations à 24 mois pour la Croix-Rouge de Belgique. «J’ai pu lui rappeler la générosité de la population belge, la mobilisation des volontaires et des bénévoles. Nous avons eu plus de 9700 volontaires pour les inondations, dont 200 sur Limbourg. Il était très à l’écoute.»

Le roi a également pu échanger avec Vincent Corman, chef de corps de la zone de police du Pays de Herve, qui avait mis en place un dispositif conséquent ce jeudi matin pour, avec l’aide de la police fédérale et des services d’ordre du Palais, sécuriser la zone.

Alors que Valérie Dejardin accompagnait la reine Mathilde, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président wallon Elio Di Rupo s’entretenaient avec Laurent Hoffer, directeur de l’école Notre-Dame à Dolhain. «Je leur ai expliqué l’année compliquée qu’on vient de vivre. On a su faire une année scolaire dans sa globalité, grâce à la débrouillardise. On a encore beaucoup de choses à faire, ça reste très compliqué et nous sommes toujours dans du temporaire. On attend que les dossiers se débloquent.»

Elio Di Rupo «furieux»

Cette attente, le ministre-président wallon ne peut que la comprendre. «Les procédures prennent du temps, ça me rend furieux», confiait-il à deux citoyennes. Avant de nous préciser. «Dolhain est une commune remarquablement gérée par sa bourgmestre. Dans le malheur, les gens reconnaissent les grands efforts de leur bourgmestre, des autorités communales avec lesquelles nous sommes en relation directe. La grande majorité des sinistrés a réussi à réintégrer leur logement, et le Gouvernement a fait un travail énorme avec les bourgmestres. Mais il y a encore à faire, et nous devons plus que jamais être attentifs aux personnes les plus démunies.»

Alexander De Croo, «trop beau»

À 10h10, la partie la plus «officielle» touchait à sa fin, et il était temps de partir à la rencontre des citoyens, massés le long de l’avenue Victor David. Joëlle Schroeder, pure limbourgeoise, n’a d’ailleurs pas manqué d’interpeller Alexander De Croo. «Il est trop beau, j’avais envie de lui parler, de lui expliquer ce que les gens ont perdu. Je suis étonnée de voir ce qui traîne encore… Mais on a la chance d’avoir la meilleure bourgmestre de Belgique.» Un sentiment partagé par ses voisins de «barrière», venus pour voir Philippe et Mathilde, généreux dans le temps qu’ils ont consacré à la population qu’ils ont ensuite retrouvée sous un grand chapiteau place Léon d’Andrimont.