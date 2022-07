Ils ont rencontré le roi et la reine ce jeudi à Dolhain

Après une matinée «détendue», la délégation s’est rendue à Chênée pour un hommage aux victimes et aux familles. ©© Jacques Duchateau

Changeant de table, Alexander De Croo a tenté un "high five" avec Lyzie (6 ans) et Maddie (3 ans)… Lesquelles se sont contentées d’un "poing contre poing" avec le Premier. "On habite juste en face. C’est pour ça qu’on est là."

Présente également parmi les invités, Nathalie Delhasse s’est longuement entretenue avec Philippe. Sinistrée et sans perspective de reconstruction pour son logement, la Dolhaintoise a apprécié l’écoute du roi, ses questions sur le quotidien. "La visite qu’il fait permet de se sentir soutenu. Pas financièrement, mais sa visite fait chaud au cœur et on en a besoin aussi ici."

Laurent Hoffer, directeur de l’école Notre-Dame à Dolhain. ©© Jacques Duchateau

Un sentiment logiquement partagé par l’hôte du jour, la bourgmestre Valérie Dejardin. "C’est touchant, émouvant, de pouvoir recevoir le couple royal. On peut leur expliquer ce qu’on a vécu, les problématiques qu’on rencontre. Franchement, je suis touchée, émue et fière. C’est une visite importante et elle permet de soutenir la population, de se rendre compte que nous ne sommes pas oubliés." Proche de la reine Mathilde durant toute la matinée, Valérie Dejardin a même eu le temps de glisser une anecdote: "Je lui ai raconté que son beau-père, le roi Albert, était venu à moto sur la place de Limbourg lorsqu’il était jeune… Des gens l’avaient reconnu" .

Mathilde n’a cessé de témoigner sa compassion. ©© Jacques Duchateau

Le couple royal et les autorités politiques ont ensuite pris le chemin de Chênée à 11h02… via l’autoroute, seule petite ombre au tableau. Suivre le cours de la Vesdre aurait davantage renforcé la symbolique et la prise de conscience.

La présence de Philippe et Mathilde n’a été confirmée qu’à la fin du mois dernier. ©© Jacques Duchateau

Ils voulaient rencontrer le roi et la reine

Daniel Monfort (76 ans): «Sa venue est un geste de mémoire et de solidarité»

Daniel Monfort. ©R.J.

Daniel est reconnaissant que le roi soit venu en personne. "C’est un geste de mémoire et de solidarité d’assister à la venue du roi Philippe. C’est important qu’il se soit déplacé car le travail n’est pas terminé. J’ai eu de la chance, je n’ai eu que des problèmes mineurs lors des inondations mais je retiens le mouvement de solidarité extraordinaire dans le village."

Christian Bebronne (65 ans) : «Le roi doit rencontrer les habitants plus souvent»

Christian Bebronne ©R.J.

Christian souligne l’importance de la présence du roi dans le village de Dolhain: "Je suis content que le roi soit venu. Je trouve regrettable cependant qu’il ne débarque que pour cette occasion. Il devrait venir plus souvent au contact de la population. Il assiste à des réunions, au même titre que le Premier ministre, alors que la priorité, c’est de rendre visite aux sinistrés."

Graziella Calafato (40 ans) : «C’est touchant d’assister à sa venue dans notre village»

Graziella Calafato ©RJ

Graziella s’est montré ravie de la présence du roi à cette occasion. "Il ne sait pas se déplacer partout donc c’est touchant qu’il ait décidé de venir dans notre village." Cette habitante revient ensuite sur les événements de juillet 2021. "Je n’ai pas connu de dégâts mais pas mal de familles ont été touchées C’est donc un beau geste de sa part qu’il soit venu à notre rencontre."

Geraldine Lejeune (33 ans) : «Une forme de reconnaissance de voir le roi Philippe»

Geraldine Lejeune ©RJ

Géraldine n’est pas mécontente que le roi se soit rendu auprès des habitants: "C’est une forme de reconnaissance de le voir après les inondations qui ont eu lieu il y a un an. Ces souvenirs sont inoubliables dans la mémoire de tous. La solidarité, lors des jours qui ont suivi, a été marquante. De mon côté, j’ai été relativement épargnée, il n’y a que ma cave qui a été inondée."

Pamela Munis (38 ans) : «La présence du roi démontre son soutien pour notre village»

Pamela Munis ©RJ

Pamela ne cache pas sa satisfaction: "Je suis contente que le roi Philippe soit venu jusqu’à Dolhain. Cela démontre son soutien pour notre village donc cela me réjouit." La trentenaire n’oubliera pas ces images de sitôt: "Ces inondations nous ont tracassés, des habitants ont tout perdu, il faut donc reconstruire. Cela restera dans la mémoire de chaque habitant."