Inondations: Philippe et Mathilde seront à Limbourg ce 14 juillet

Le Palais Royal a confirmé, ce jeudi, la présence du roi et de la reine à Limbourg jeudi prochain (le 14 juillet). « Un an jour pour jour après les inondations, Leurs Majestés le roi et la reine se rendent à Limbourg pour rencontrer les autorités locales, les commerçants, les représentants des services de secours et la population sinistrée. Ils assistent ensuite à une cérémonie d’hommage organisée par la Région wallonne à Chênée pour les personnes décédées lors des inondations. À l’issue de cette cérémonie, lors de laquelle le Premier ministre De Croo, le ministre-président Di Rupo et le bourgmestre Demeyer prendront la parole, le roi et la reine rencontrent les familles des défunts. » BELGA