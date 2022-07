Moins d’une semaine auparavant, le jury, composé de professionnels du secteur, s’était rassemblé dans les bureaux des services agricoles de la province de Liège pour sélectionner les meilleures bières Pale-Ale, Double et Stout provenant de 20 brasseries provinciales.

En tout, ce sont 49 échantillons qui ont été dégustés et évalués sur base des critères suivants que sont l’apparence (couleur de la mousse, couleur de la robe, pétillance), les arômes du nez (fleurs, fruits, épices, lactique, levures), la bouche et le corps (arrière-bouche, arrière-goût, erreurs) et les qualités techniques (absence de défauts, équilibre, plaisir).

Les brasseurs ont dû patienter jusqu’à ce mercredi pour connaître les résultats de cette dégustation. Et quelques brasseries de la région verviétoise ont été primées.

Dans la catégorie "Pale-ale", le "Grandgousier" de la brasserie de la Lienne (Lierneux) et la "Vulpus" de la microbrasserie La Cahute (Dolhain) se sont distinguées.

Dans la catégorie "double", la "Peak IPA" de la brasserie Peak (Sourbrodt) et la Joup de la brasserie Grain d’Orge d’Hombourg ont été primées. Enfin, dans la catégorie "stout", la microbrasserie La Cahute de Dolhain s’est à nouveau mise en avant avec "La Frileuse" et la "Nitro Mech" des Verviétois de Brew Lab a été également primés. En tout, ce sont 12 brasseries qui ont été sélectionnées.Et elles concourront face au 12 autres brasseries hennuyères présélectionnées lors de la finale interprovinciale qui se déroulera début septembre dans le cadre de la Foire agricole de Battice.