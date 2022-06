Un obus trouvé dans la Vesdre: le quartier de la Bêverie, à Dolhain, est bouclé

Le 23 mai dernier, un obus de 1940 était retrouvé dans la Vesdre, près du quartier de la Bêverie à Limbourg, un an après une semblable découverte. Un second obus a été trouvé le 9 juin, toujours à la Bêverie. Et rebelote ce mardi 28 juin 2022 sur le coup de midi!